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Сергей Светлов: «Никаких комментариев нет, когда за минуту до конца оставляют партнеров втроем против пятерых»

18:53
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Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал поражение от «Амура» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Сложно комментировать сегодняшний матч, — цитирует официальный сайт КХЛ Светлова. —  Были хорошие игровые моменты, мы подняли матч с 0:2 к 2:2. Но никаких комментариев нет, когда за минуту до конца наши игроки оставляют партнеров втроем против пятерых соперников. Будем разбираться, такое не должно повторяться, особенно в концовке матча. Обидно, но это хоккей.

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