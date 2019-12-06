Сергей Светлов: «Нас ловили на усталости, на пересменках»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:1).

— После двух голов начали маленько осторожничать, а соперник добавил оборотов, стал активно играть, — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала». — На дальней скамейке не справлялись, не совсем были четкие смены. Нас ловили на усталости, на пересменках, в некоторых моментах переиграли. Где-то были ошибки, брак пошел.

Тем не менее, мы справились. Ключевой момент, что большинство забили, а меньшинство — не пропустили. Рад, что победили. Домашняя игра была хорошая, два очка очень нужны.

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