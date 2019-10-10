Сергей Светлов: «Мы в Магнитогорске неплохо играем»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов оценил игру команды в матче с «Металлургом» (4:3 ОТ).

— В целом игра была быстрая, интересная, качельная, — цитирует тренера официальный сайт команды из Магнитогорска. — Первые два гола мы забили очень быстро и поэтому чуть-чуть успокоились. Противник мгновенно мощно добавил, заставил нас ошибиться и перевел игру в свое русло. Мы нашли в себе силы и сравняли игру, победили в овертайме, хорошая победа. Гарантом сегодняшней победы было большинство и меньшинство — мы и забили дважды в большинстве, и сами не пропустили в меньшинстве. Это тот момент, который сыграл главную роль.

— Пять матчей не могли обыграть «Металлург». Знали ли об этом перед матчем, придало ли это дополнительный стимул?

— Это история. Сегодня первая игра в этом сезоне. Я считаю, что мы здесь в Магнитогорске неплохо играем, особенно если вспомнить сезон-2013/14, когда вы стали чемпионами, но мы довольно хорошо с вами поиграли в плей-офф. Так что считаю, что мы тут достойно выступаем.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков