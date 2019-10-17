Сергей Светлов: «Локомотив» не давал разыгрывать «Адмиралу» комбинации, которые готовили»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал поражение от «Локомотива» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Игра была напряженная, — цитирует Светлова официальный сайт «Адмирала». — Очень жалко, что по буллитам ни одного гола не забили. Готовимся дальше.

В третьем периоде при счете 3:2 могли еще забить, но не совсем все получалось. Не скажу, что наши спецбригады плохо играли. Просто хорошо сыграл вратарь, соперник активный был, не давал нам разыгрывать комбинации, которые мы готовили.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков