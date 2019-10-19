Сергей Светлов: «Колоссальная нагрузка, но ребята не сдались и нашли в себе силы»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал результат матча с «Северсталью» (5:3).

— Сегодня непростая игра была, — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала». — При счете 1:3 перешли на три пятерки, больше полутора периода так играли. Колоссальная нагрузка, но ребята не сдались и нашли в себе силы. Сегодня самое важное было — это наше большинство.

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