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Сергей Светлов: «Играли интересно и напряженно до последних секунд»

19:10
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Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов остался доволен игрой команды в матче с «Трактором» (3:2 Б).

— В целом содержанием я доволен, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. - Хороший быстрый матч был. Играли интересно и напряженно до последних секунд. Очень доволен всей игрой и тем, что взяли два очка.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/10/12/457724.html

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