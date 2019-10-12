Сергей Светлов: «Играли интересно и напряженно до последних секунд»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов остался доволен игрой команды в матче с «Трактором» (3:2 Б).

— В целом содержанием я доволен, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. - Хороший быстрый матч был. Играли интересно и напряженно до последних секунд. Очень доволен всей игрой и тем, что взяли два очка.

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