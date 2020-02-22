Сергей Светлов: «Хотим болельщикам нашей хорошей игрой сказать «спасибо»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:1).

— Хочется сказать добрые слова нашим болельщикам. После серии неудач сегодня болельщики ждали от нас хорошей игры, — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала». — Ребята сегодня вышли с настроем, очень самоотверженно сыграли. Хоккей был очень быстрым, интересным. Обе команды играли корректно, желание победить перехлестнулось, немножко даже подрались. Не без этого, хоккей — контактный вид спорта. Тем не менее, это придало дополнительных эмоций и команде, и болельщикам. Сегодня хороший боевой хоккей. Рад, что победили. Команда наша не разваливается — хорошая, боевая команда.

В плей-офф мы не попали. Хотим болельщикам нашей хорошей игрой сказать «спасибо». Бывают сложные периоды, но команда всегда будет за болельщиков биться и работать.