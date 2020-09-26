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Сергей Светлов: «Большинство у нас совсем не сработало»

21:56
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Главный тренер «Амура» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (1:3).

— Хочу поздравить «Спартак» с победой и хорошей игрой, — цитирует Светлова сайт КХЛ. — У нас был четвертый матч на выезде и в двух из них дело доходило до овертайма. Мы потратили много сил. Мы сегодня хорошо играли и двигались в первом периоде, а во втором начали удаляться, потому что соперник добавил в скорости. Нам стало не хватать движения и быстроты, но у нас были хорошие моменты, потому что мы атаковали и получали удаления. Большинство у нас совсем не сработало. Думаю, что это из-за усталости. В целом у нас было желание и неплохое содержание игры. Мы готовимся дальше.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/09/26/473543.html

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