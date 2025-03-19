Сушко — о перспективах Комтуа: «Думаю, что свое будущее он связывает с «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал «СЭ» ситуацию с будущим нападающего бело-голубых Максима Комтуа.

— Максим Комтуа набрал 50-е очко в сезоне. Можно ли сказать, что это главное приобретение года?

— Я думаю, что это очень неплохое приобретение. Мы видим сколько работы Максим выполняет. Он набирает очки, это очень здорово. Кроме очков он делает много работы, которую видят специалисты, может быть, болельщики видят эту работу меньше. Мы очень рады, что этот игрок у нас в команде, мы рады этому подписанию. Ему нравится в России, в Москве, в команде. Его лучшие игры еще впереди.

— Он хочет остаться в «Динамо»?

— Да, конечно. У него есть огромное желание, он прекрасно видит, как его любят болельщики. Я думаю, что свое будущее он связывает с «Динамо».

26-летний нападающий в текущем сезоне провел 60 игр, в которых набрал 50 очков (21+29).