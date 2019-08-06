Сергей Шумаков: "Я не симулянт. Но приукрасить нарушение могу"

Форвард "Авангарда" Сергей Шумаков в интервью "СЭ" рассказал о скандальном уходе из ЦСКА, скитаниях по Америке и тяжелой жизни в Челябинской области.

– Вы симулянт все-таки? Или нет?

– Да нет, конечно. Просто бывают моменты, когда что-то надо сделать. Это тоже часть хоккея.

– Что вы имеете в виду? Приукрасить нарушение?

– Где-то приукрасить, да.

– Объясните момент со скорой помощью – вам до сих пор не верят, что вы реально должны были ехать в больницу, потому что уже на следующий день вы вышли на лед. И сыграли в следующем матче.

– Я был в больнице. Мы съездили, сделали снимки, обследовали меня. Но играть-то надо было. Наставили уколов обезболивающих.

– То есть что-то все-таки было?

– Конечно, было. Я не знаю, почему из этого сделали историю. Я почему вышел: мне уколы сделали, вышел на раскатку – вроде нормально, терпимо. А без уколов играть было бы невозможно. А так обезболили – и ничего не чувствуешь. Тем более, мы могли в следующем матче закрыть серию. И потом спокойно отдохнуть до следующего раунда и подлечиться.

– Видно было, что в скорой вам снимали коньки.

– Врач снимал. Если бы я симулировал – сам бы снял. В самом эпизоде было очень неприятно. И страшно. Это же шея. Мало ли что – можно после таких столкновений с бортом и карьеру закончить. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

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