Сергей Шумаков подписал контракт с «Трактором»

Нападающий Сергей Шумаков стал игроком «Трактора», сообщает сайт клуба. Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона 2022/23.

По информации «СЭ», зарплата игрока составит 10 миллионов рублей до конца сезона. При этом в контракте Шумакова предусмотрены бонусы, превышающие сумму оклада.

В КХЛ российский нападающий также выступал за «Автомобилист», «Сибирь», ЦСКА и «Авангард». Всего в лиге Шумаков сыграл 508 матчей, в которых набрал 285 (137+148) очков при общем показателе полезности «+71».

Сергей Шумаков — воспитанник хоккейной школы «Трактор».