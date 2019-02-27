Сергей Шумаков о своей шайбе "Ак Барсу": "Ничего особенного"

Нападающий "Авангарда" Сергей Шумаков после победы во втором матче с "Ак Барсом" (6:3) вспомнил свою шайбу в первой игре, забитую финтом "Мичиган".

- Как вы вообще осмелились на такой шаг в первом матче, забив невероятный гол?

- Да ничего особенного же. Забыли уже об этом. Отрабатываю этот финт на тренировке. Гол красивый. Мы идем дальше.

- 12 шайб за два матча. Вы сами не удивлены?

- Стараемся забивать. Больше бросать. (Алексей Шевченко)

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