Сергей Шумаков: "О переходе в "Авангард" говорил с Сушинским еще летом"

Нападающий "Авангарда" Сергей Шумаков рассказал ТАСС о том, как шли переговоры о переходе в стан "ястребов".

— Кто вел переговоры о вашем переходе? С кем разговаривали вы лично?

– О переходе мы с Максимом Юрьевичем Сушинским разговаривали еще летом 2018 года, - сказал Шумаков. - Думали, рассматривали варианты. Он подробно мне рассказал о том, что и как здесь устроено, кто будет тренером, и еще несколько рабочих моментов. Мы договорились, что я сначала попробую свои силы в Северной Америке, а потом мы обязательно вернемся к обсуждению вопроса о моем переходе в "Авангард". Когда я принял решение о возвращении в Россию, то, можно сказать, уже знал, в каком именно клубе я буду играть.