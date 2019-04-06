Сергей Шумаков: "Не сказал бы, что в серии против "Салавата" наступил перелом"

Форвард "Авангарда" Сергей Шумаков коротко прокомментировал поражение в пятом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ от "Салавата Юлаева" (2:3 2ОТ, 3-2).

– Показалось, что игра сегодня не пошла?

– Нормальная игра, боевая, равная. Отступать некуда, все понимают. Не сказал, бы, что наступил какой-то перелом. Без разницы, где играть, на выезде или дома. Нужно забивать свои моменты, вот и все. (Алексей Шевченко)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей​