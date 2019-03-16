Сергей Шумаков: "Нам надо продолжать играть в свою игру и реализовывать моменты"

Нападающий "Авангарда" Сергей Шумаков после поражения от "Барыса" во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ (2:4) отметил, что определяющими аспектами игры стали ненужные удаления и реализация моментов.

– Определяющими сегодня стали ненужные удаления и реализация моментов подкачала. Нужно использовать свои шансы. Будем работать над этим.

– В третьем периоде стали больше брать игру на себя. Это установка или каждый хотел переломить ход игры за счет своих лидерских качеств?

– Мы проигрывали и нужно было что-то делать. Завозить шайбу в зону, бросать больше.

– "Барыс" изменил что-то в тактических схемах?

– Не заметил ничего нового. Нам надо продолжать играть в свою игру и реализовывать моменты. Доводить их до гола и тогда все будет нормально.

Счет в серии равный: 1-1. Следующий матч пройдет 18 марта в Балашихе. (Анна Левченко)

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