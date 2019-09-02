Форвард «Авангарда» Сергей Шумаков прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ-2019/20.

— Это была первая игра, — цитируют «Известия» Шумакова. — Может, ЦСКА еще под нагрузками и не отошел от предсезонки. Армейцы в принципе неплохо играли, просто мы были лучше. У нас тоже не получилось начало встречи, но потом забили гол в большинстве и разогнались. В целом уже выходим из-под нагрузок и готовы к сезону.

Гол Чудинова? Думаю, Максим уже превзошел Кутейкина. Чудинов — вообще мой кумир. Надеюсь, не в последний раз он так радует болельщиков и команду. Может быть, где-то ему повезло, но раз так получаются броски, пусть продолжает их наносить и дальше.

Супергол Чудинова! Он снова забил со своей половины площадки