Сергей Широков: "Возможно, болельщиков Моуринью интересовал больше, чем хоккей"

Нападающий "Авангарда" Сергей Широков после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:0) отметил, что не ожидал визита Жозе Моуринью в Балашиху. Португальский тренер произвел стартовое вбрасывание, после чего поскользнулся и упал на ковровой дорожке.

- Никто не ожидал, что он приедет сюда, к нам, и, наверное, для болельщиков это был небольшой шок, - приводит пресс-служба "Авангарда" слова Широкова. - Возможно тех, кто пришел на трибуны, больше интересовал он, чем хоккей. Но мы сегодня тоже неплохо играли.

- За кого ты болеешь в футболе?

- Много команд хороших. Болею за красивый футбол. Главное – чтобы было интересно.