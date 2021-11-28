Сергей Широков: «Последние игры мы ужасно начинали, потом выкапывались»

Нападающий «Спартака» Сергей Широков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (4:1).

— Хорошая, целостная игра, все 60 минут, хорошее начало, дальше мы уже играли по счету. Здорово, что все выполняли тренерскую установку и достигли результата.

— Одна из лучших игр в сезоне, несмотря на отсутствие двоих ключевых центральных игроков.

— Нам их не хватает, конечно, мы понимали, что будет сложно. Но у нас есть в обойме те, кто был в обойме, они выходили и бились и за себя, и за них. Так что еще раз скажу, что получилась целая игра, не отрезками, а с хорошего старта и до конца мы держали ту планку, которую от нас требовали, это получилось, надо за это зацепиться и продолжать в том же духе.

— Почему команде не хватает стабильности?

— Все правильно, поэтому я уже несколько раз упомянул, что сегодня получилась целая игра. Последние игры мы ужасно начинали, потом выкапывались, здесь нужно с самого начала готовиться и держать, и играть в тот хоккей, который от нас требуется, который приносит результат. Каждая игра сейчас для нас важная, у нас так вышло в этом сезоне, что со всеми сильными соперниками мы играем по 4 раза. Так что надо брать очки и подниматься по турнирной таблице.

— Какой стоит ожидать игры от «Локомотива»?

— Я думаю, что мы будем отталкиваться от своей игры, в первую очередь от сегодняшней. Тренерский штаб на собрании покажет, как играть, какие моменты были хорошими, какие не очень. Сегодня момент с пропущенным голом был не очень, можно было и не пропускать.

— Игра в 2 часа дня, как это отражается на вас, как на игроке?

— Сегодня необычный день, рано начали играть. Сегодня еще праздник, день мамы, хочу всех поздравить, здорово, что удалось порадовать. Сегодня еще было достаточно много народу, 2 часа — хорошее время, не поздно заканчиваем, люди могут приходить с семьями, детьми. Наше дело — играть, а во сколько, это уже не нам решать.

(Надежда Тонконог)