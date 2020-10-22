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Сергей Широков: «Конечно, приятно выиграть в Питере»

22 октября 2020, 23:28
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Нападающий «Спартака» Сергей Широков отметился дублем в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:1).

«На сто процентов выполнили установку тренеров, — цитирует Широкова сайт КХЛ. —  Держали шайбу, строго действовали в обороне. Не давали сопернику пространства в своей зоне. Все ребята — молодцы, старались от начала до конца и заслуженно победили. Конечно, приятно выиграть в Питере. Здесь я провел хорошие годы, выиграл Кубок Гагарина. Здесь всегда хорошая атмосфера. Здорово, что получилось забить».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/10/22/474912.html

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