Сергей Широков: «Конечно, приятно выиграть в Питере»

Нападающий «Спартака» Сергей Широков отметился дублем в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:1).

«На сто процентов выполнили установку тренеров, — цитирует Широкова сайт КХЛ. — Держали шайбу, строго действовали в обороне. Не давали сопернику пространства в своей зоне. Все ребята — молодцы, старались от начала до конца и заслуженно победили. Конечно, приятно выиграть в Питере. Здесь я провел хорошие годы, выиграл Кубок Гагарина. Здесь всегда хорошая атмосфера. Здорово, что получилось забить».