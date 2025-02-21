Широков назвал причины поражения «Сибири» от «Спартака»

Нападающий «Сибири» Сергей Широков прокомментировал поражение от «Спартака» (2:6) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Много чего не получилось, конечно. Игра не в равных составах. Пропустили в меньшинстве, к голам привели индивидуальные ошибки. Надо это переварить и дальше идти вперед. Никто не говорил, что будет легко.

До этой серии поражений у нас было 12 игр с очками. После паузы состоялись две эмоциональные встречи с «Ладой». Сейчас важно, как мы будем выходить из этой ситуации. Если справимся, можем двигаться дальше. У любой команды есть победы и поражения. Главное, как на это реагировать, сделать какие-то коррективы», — цитирует Legalbet Широкова.

«Сибирь» потерпела третье поражение кряду. Команда идет на седьмой строчке в Восточной конференции с 58 очками в 56 матчах.