Сергей Широков: "Какой я герой серии с "Салаватом"?

Нападающий "Авангарда" Сергей Широков подвел итоги второго матча финала "Востока" против "Салавата Юлаева" (4:1). Счет в серии стал 2-0.

– Что изменилось в вашей игре по сравнению с первым матчем?

– Ничего не изменилось. Сегодня соперник позволял нам больше – отсюда такой результат. В целом мы придерживаемся одной установки во всех играх.

– Соперник создавал очень мало опасных моментов, мало бросал.

– Прежде всего, мы стараемся делать то, что от нас требуют: забивать больше шайб, играть в чужой зоне, несмотря на соперника. Как играет Уфа? Это их дело.

– Хороший гол получился у вас в большинстве.

– Мы стараемся, тренируемся. Хорошо, что это работает. Будем продолжать.

– По сравнению с регуляркой большинство действительно реализовываете лучше.

– Мы работаем над этим каждый день. Разбираем новые моменты, смотрим видео. Все роскошно получается. Будем тренироваться и дальше. Совершенству нет предела. Не секрет, что неравные составы в плей-офф играют большую роль.

– Боб Хартли поставил вам "твердую четверку" на пресс-конференции после предыдущей игры. Сегодня "пятерку" заслужили?

– Вот сейчас и спрошу. Увидим.

– Как Хартли в раздевалке оценил игру?

– Сказал, что все три периода играли хорошо. Продолжаем в том же духе, ничего не изменяя. Сыграны только домашние матчи. Впереди ещё очень много тяжелой работы.

– В прошлом матче вы заработали удаление, после которого открыли счет. Сегодня реализовали первое большинство. Чувствуете себя героем серии?

– Каким героем серии? (Смеется). Мы только начали играть. Но спасибо, что подметили. Мне приятно.

– А Шумаков уже сказал, что хочет с ЦСКА играть. Вы еще не настраиваетесь?

– Сейчас главное – обыграть Уфу и пройти дальше. Только в финале все станет ясно.

– Уже вторые сутки изучают момент незасчитанного гола "Салавату". Было ли всё-таки касание клюшкой?

– Я даже не знаю. Главное, что мы выиграли. А они пусть изучают. Для этого есть специальные эксперты и судейство. (Алена Гребенькова)