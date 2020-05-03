Сергей Широков: «Для меня огромный плюс, что «Спартаком» руководит Знарок»

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Сергей Широков стал первым новичком «Спартака» в нынешнем межсезонье. Он оказался в московском клубе в результате обмена в «Авангардом».

— Насколько неожиданным для вас получился этот обмен?

— Нет, говорить, что это стало для меня большой неожиданностью, нельзя. Я был готов к обмену. Предварительно переговорил с руководством «Спартака» и тренерским штабом. Они были заинтересованы в моем переходе, — цитирует Широкова официальный сайт красно-белых.

— С Олегом Знарком вы долго работали вместе, добивались больших побед. Как бы вы его охарактеризовали в нескольких словах?

— Для меня огромный плюс, что «Спартаком» руководит такой специалист, которого я прекрасно знаю. Могу сказать о нем только хорошее. Тренер с большой буквы, человек, который всегда отвечает за свои слова, человек, который делает в работе правильные вещи. Он умеет строить отличные команды, поэтому его фигура сыграла огромную роль в моем переходе в «Спартак».

— Что скажете об игре «Спартака» в прошлом сезоне?

— Это была очень интересная команда и главное — играющая команда. Не зря на домашних матчах «Спартака» почти всегда собирался полный дворец. Болельщики это чувствуют: они никогда не придут смотреть на скучный хоккей. То, что у «Спартака» огромное число фанатов, которые ходили на каждую игру и здорово поддерживали команду, как раз и отражает тот факт, что тренерам удалось сделать очень интересный коллектив.

— У Олега Знарка очень жесткие «предсезонки». Вас это не пугает?

— Нет, конечно. За мою хоккейную жизнь я много чего повидал. И много тренировался летом под руководством Олега Валерьевича. Знаю его требования, знаю, к чему надо готовиться. Испугать меня уже нельзя. Более того, я с нетерпением жду, когда «Спартак» начнет подготовку к новому сезону.

— Как вы обычно готовитесь в отпуске?

— Сейчас непростой период для нас для всех. Нахожусь у своих родителей в Подмосковье. Рядом лес, где у меня есть возможность совершать пробежки. Плюс подготовил в доме небольшой зал, где могу заниматься. Все у меня для подготовки есть, и я очень надеюсь, что скоро карантин закончится и будет возможность приходить на арену и кататься.

— Много ли у вас хороших знакомых в «Спартаке»?

— Конечно. Я давно играю, поэтому со многими ребятами встречался в других командах. Проблем в общении не возникнет. С Яшей Рыловым вообще живем в одном доме, мы соседи. Так что будем вместе ездить на игры и на тренировки.