Сергей Самсонов: «Рано или поздно Демидов взорвет НХЛ»
Обладатель «Колдер Трофи», участник Матча звезд НХЛ Сергей Самсонов, сейчас являющийся директором по развитию игроков в агентстве Дэна Мильштейна Gold Star Hockey, один из клиентов которого — Иван Демидов, в интервью RG.org высказался о вундеркинде из СКА. Он поддержал слова Демидова, назвавшего своими ролевыми моделями Кирилла Капризова и Никиту Кучерова.
«Согласен (со сравнением) с Капризовым. Демидов — такой же плеймейкер, как и Кирилл, он так же может и сам атаковать ворота, и делать своих партнеров лучше, регулярно находя их острым пасом. Было здорово смотреть, как он разрывал МХЛ. Что ни игра — то хайлайт! Надеюсь, так же у него будет идти и дальше. Мне очень приятно было с ним познакомиться вживую в Вегасе (на драфте), и я увидел в нем только позитив. Очень приятный парень, всегда с улыбкой. Своей позитивной энергией он напомнил мне молодого Сашу Овечкина, когда мы играли вместе во время большого локаута в московском «Динамо».
Демидов уже во многом профессионал. Рано или поздно, я уверен, он взорвет НХЛ. Но не надо оказывать в этом плане слишком много давления на молодых ребят, которые только приезжают в лигу. В Канаде такое случается, и надеюсь, «Монреаль» к этому подойдет грамотно. Не у всех все получается сразу, и даже первым номерам драфта требуется время, чтобы выйти на вершины.
Иногда мы общаемся с Иваном по ходу сезона, порой просто его поздравляю с хорошим матчем. Пару раз смотрели видео, обсуждали какие-то моменты. На самом деле Демидову нужно было только немного времени и опыта, чтобы оббиться и влиться в мужской хоккей. К сожалению, не удалось поработать с ним в летнем лагере во Флориде, потому что у него была травма, и он не катался. Но его потенциал огромен, и я был уверен, что в КХЛ ему потребуется совсем немного времени, чтобы найти себя. Не удивлен, что он там забивает и отдает».
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|19
|53
|8
|Торпедо
|42
|19
|23
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|24
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|В
|П
|О
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|17
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|2
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|15
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|4
|Металлург Мг
|43
|26
|17
|54
|5
|Автомобилист
|42
|23
|19
|52
|6
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|42
|21
|21
|45
|7
|Адмирал
|43
|18
|25
|43
|8
|Сибирь
|41
|18
|23
|39
|9
|Нефтехимик
|42
|14
|28
|39
|10
|Лада
|40
|16
|24
|37
|11
|Барыс
|45
|10
|35
|24
|12
|Амур
|43
|9
|34
|23
|9.01
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|4 : 3
|9.01
|18:00
|
Лада – Барыс
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|19:30
|
Сочи – Амур
|- : -