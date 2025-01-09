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Сегодня, 19:30

Сергей Самсонов: «Рано или поздно Демидов взорвет НХЛ»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Обладатель «Колдер Трофи», участник Матча звезд НХЛ Сергей Самсонов, сейчас являющийся директором по развитию игроков в агентстве Дэна Мильштейна Gold Star Hockey, один из клиентов которого — Иван Демидов, в интервью RG.org высказался о вундеркинде из СКА. Он поддержал слова Демидова, назвавшего своими ролевыми моделями Кирилла Капризова и Никиту Кучерова.

«Согласен (со сравнением) с Капризовым. Демидов — такой же плеймейкер, как и Кирилл, он так же может и сам атаковать ворота, и делать своих партнеров лучше, регулярно находя их острым пасом. Было здорово смотреть, как он разрывал МХЛ. Что ни игра — то хайлайт! Надеюсь, так же у него будет идти и дальше. Мне очень приятно было с ним познакомиться вживую в Вегасе (на драфте), и я увидел в нем только позитив. Очень приятный парень, всегда с улыбкой. Своей позитивной энергией он напомнил мне молодого Сашу Овечкина, когда мы играли вместе во время большого локаута в московском «Динамо».

Демидов уже во многом профессионал. Рано или поздно, я уверен, он взорвет НХЛ. Но не надо оказывать в этом плане слишком много давления на молодых ребят, которые только приезжают в лигу. В Канаде такое случается, и надеюсь, «Монреаль» к этому подойдет грамотно. Не у всех все получается сразу, и даже первым номерам драфта требуется время, чтобы выйти на вершины.

Иногда мы общаемся с Иваном по ходу сезона, порой просто его поздравляю с хорошим матчем. Пару раз смотрели видео, обсуждали какие-то моменты. На самом деле Демидову нужно было только немного времени и опыта, чтобы оббиться и влиться в мужской хоккей. К сожалению, не удалось поработать с ним в летнем лагере во Флориде, потому что у него была травма, и он не катался. Но его потенциал огромен, и я был уверен, что в КХЛ ему потребуется совсем немного времени, чтобы найти себя. Не удивлен, что он там забивает и отдает».

Иван Демидов
Сергей Самсонов
КХЛ
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 44 34 10 70
2 Спартак 41 26 15 57
3 ЦСКА 42 25 17 57
4 Динамо М 43 26 17 55
5 СКА 42 25 17 54
6 Северсталь 43 26 17 53
7 Динамо Мн 43 24 19 53
8 Торпедо 42 19 23 46
9 Куньлунь РС 42 18 24 40
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 41 12 29 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 44 27 17 59
2 Сал. Юлаев 41 27 14 56
3 Ак Барс 41 26 15 54
4 Металлург Мг 43 26 17 54
5 Автомобилист 42 23 19 52
6 Авангард 42 21 21 45
7 Адмирал 43 18 25 43
8 Сибирь 41 18 23 39
9 Нефтехимик 42 14 28 39
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