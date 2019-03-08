Сергей Плотников: "В серии со "Спартаком" ребята стали говорить друг с другом"

Нападающий СКА Сергей Плотников после шестого матча первого раунда Кубка Гагарина со "Спартаком" (2:1, 4-2) подвел итоги серии.

– Эта серия стала полезной, должна помочь нам задуматься на будущее, что с нами все будут биться до конца, – сказал Плотников. – После этих игр будем готовы ко всему.

– Сегодня забили первый гол в плей-офф, при этом победный. Важно было?

– Да в плей-офф мне вообще неважно, кто забивает. Главное, что мы выиграли. Я забил – хорошо, мой партнер – еще лучше.

– С "Локомотивом" для вас лично серия будет особенной?

– Мы уже не первый раз встречаемся с "Локомотивом", так что не думаю, что прям особая будет. Конечно, в моей памяти есть ярославский клуб. Но поблажек не будет, на льду друзей не бывает.

– "Спартак" в шестом матче вновь забил в концовке. Почему?

– Немножко непонятная ситуация, "Спартак" из игры в игру забивал в концовке. Вроде разбирали, но так и не могли понять, почему так происходит.

– Воробьев сказал, что по ходу серии многое понял про команду и характер. Можно сказать, что первый раунд сплотил СКА?

– Я согласен. Все изменилось по ходу серии, ребята стали говорить друг с другом, заводить друг друга. Мы начали помогать друг другу не только на льду, но и за его пределами. Это хорошо, теперь мы понимаем, к чему мы идем. (Игорь Еронко)​

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