Сергей Плотников: "СКА не стыдно было проиграть сегодня. Команда билась до конца"

Форвард СКА Сергей Плотников прокомментировал итоги седьмого матча и серии против ЦСКА (1:3) в финале Западной конференции плей-офф КХЛ.

– Чего не хватило СКА для победы?

– Голов не хватило.

– Вы забили сегодня хороший гол. Импульс был, но команде все равно на хватило. Почему?

– Мне кажется, что мы играли весь третий период в зоне соперника: много атаковали и делали броски. Старались делать все, что могли. Но шайба упорно не летела в ворота. Проигрывать сегодня нам не стыдно. Мы бились до конца. Все, что могли, мы сделали.

– СКА выигрывал в этой серии только дома. Почему?

– Конечно, наши болельщики очень помогали команде. Но сегодняшняя игра все равно отличалась от предыдущих: мы играли на равных.

– Силы остались на сборную?

– Не спрашивайте сейчас о сборной. Сейчас я хочу отдохнуть от хоккея.

– В целом сезон удался?

– Были вопросы в конце регулярки. Но плей-офф, особенно серия со "Спартаком", показал, что зубы у нас есть. Мы многое можем: делать черновую работу, играть и добавлять. Команда порадовала: мы добавляли в каждом матче по ходу плей-офф. (Алена Гребенькова)

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