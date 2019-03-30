Сергей Плотников: "Проще сломать Сорокина? Выйдите и сломайте!"

Форвард СКА Сергей Плотников – о второй игре финала Западной конференции с ЦСКА (1:3). Напомним, что московский клуб ведет в серии 2-0.
– Серия не закончилась, так что будем отыгрываться дома, – заявил Плотников. – Надо прибавить в реализации моментов.
– Как забить Сорокину?
– Делать больше трафика перед его воротами и больше искать добиваний.
– Проще сломать его?
– Вам проще – выйдите и сломайте!
– СКА может стоит больше действовать в манере ЦСКА – давить и бить?
– Мы СКА, и играем в свой хоккей.
– Довольны большинством?
– Само-собой, недовольны. Шайба не заходит в ворота. Нужно реализовывать большинство.
– Шестеркин нервничал?
– Нет, он профессионально отработал, несмотря на долгий перерыв.
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