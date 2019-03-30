Сергей Плотников: "Проще сломать Сорокина? Выйдите и сломайте!"

Форвард СКА Сергей Плотников – о второй игре финала Западной конференции с ЦСКА (1:3). Напомним, что московский клуб ведет в серии 2-0.

– Серия не закончилась, так что будем отыгрываться дома, – заявил Плотников. – Надо прибавить в реализации моментов.

– Как забить Сорокину?

– Делать больше трафика перед его воротами и больше искать добиваний.

– Проще сломать его?

– Вам проще – выйдите и сломайте!

– СКА может стоит больше действовать в манере ЦСКА – давить и бить?

– Мы СКА, и играем в свой хоккей.

– Довольны большинством?

– Само-собой, недовольны. Шайба не заходит в ворота. Нужно реализовывать большинство.

– Шестеркин нервничал?

– Нет, он профессионально отработал, несмотря на долгий перерыв.