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Сергей Плотников продолжит карьеру в «Металлурге»

11:24

Нападающий Сергей Плотников продолжит карьеру в «Металлурге», сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

В заявлении на официальном сайте «Металлурга» говорится, что контракт с 29-летним россиянином рассчитан на два года. «Амур» взамен получил защитника Савелия Ольшанского, а также на нападающих Егора Спиридонова и Владимира Бутузова, а также права на защитника Егора Замулу, нападающего Дениса Смирнова и денежную компенсацию.

Ранее стало известно, что «Амур» обменял нападающего Егора Спиридонова и права на защитника Егора Замулу в СКА на нападающих Илью Каблукова и Максима Карпова.

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