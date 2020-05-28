Нападающий Сергей Плотников продолжит карьеру в «Металлурге», сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

В заявлении на официальном сайте «Металлурга» говорится, что контракт с 29-летним россиянином рассчитан на два года. «Амур» взамен получил защитника Савелия Ольшанского, а также на нападающих Егора Спиридонова и Владимира Бутузова, а также права на защитника Егора Замулу, нападающего Дениса Смирнова и денежную компенсацию.

?Приветствуем новичка! Сергей Плотников становится игроком «Металлурга» в результате обмена с «Амуром».



Контракт с форвардом подписан на 2 года и будет действовать до окончания сезона 2021/22.



Подробности обмена: https://t.co/QC75y0wpri pic.twitter.com/NcI0yXx7xI — HCMETALLURG (@MetallurgMgn) May 28, 2020

Ранее стало известно, что «Амур» обменял нападающего Егора Спиридонова и права на защитника Егора Замулу в СКА на нападающих Илью Каблукова и Максима Карпова.