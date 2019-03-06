Сергей Плотников: "Получается, что шведы тащат СКА"

Нападающий СКА Сергей Плотников поделился впечатлениями от победы над "Спартаком" (2:1) в пятом матче первого раунда плей-офф. Счет в серии – 3-2 в пользу армейцев.

– Все меняется, мы учимся на своих ошибках и двигаемся вперед.

– Откуда провалы в обороне?

– Сложно сказать. Эмоции. Все бьются. Где-то надо быстрее меняться, где-то голова идет кругом и не замечаем в каких-то моментов соперника. Посмотрим видео и уберем эти ошибки.

– Что с реализацией? Магия Гудачека?

– Называйте как хотите. Мы победили.

– СКА впервые в серии отыгрался. Можно сказать, что команда проявила характер, как ранее это делал "Спартак"?

– Из игры в игру мы говорим, что надо биться до конца. В этот раз мы бились до конца, и удача повернулась к нам в лицо.

– Как Прохоркин после столкновения?

– Думаю, все нормально, будет восстанавливаться.

– У Рундблада вторая подряд победная шайба.

– Молодец! У нас может каждый забить, в этом наша сила.

– Шведы тащат СКА?

– На данный момент получается, что да.​ (Игорь Еронко)