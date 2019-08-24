Сергей Плотников: «Дополнительная нагрузка ложится, но я к этому уже готов»

Новоиспеченный капитан СКА Сергей Плотников рассказал о своей новой роли в команде.

— Конечно, дополнительная нагрузка ложится, но я к этому уже готов. Постараюсь сделать для команды все, что могу. Буду помогать ребятам, штабу. Думаю, все получится, — цитирует Плотникова официальный сайт СКА.

— Каким видите предстоящий сезон? Много изменений в правилах.

— Думаю, будет только интереснее. Маленькая площадка добавляет интенсивности. Будет больше бросков, больше моментов. И для нас хорошо, и для болельщиков. Чем зрелищнее хоккей, тем больше зрителей будет на трибунах. В правилах и правда много изменений, но больше для вратарей. В принципе, с правилами мы знакомы — это самое главное.