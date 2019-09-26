Сергей Плотников: «Дацюк отдал мне частичку энергии»

Нападающий СКА Сергей Плотников поделился впечатлениями от домашней победы над «Салаватом Юлаевым» (4:1).

— После двух поражений дома наконец-то победили. В матче с «Витязем» много бросали, но не забивали. С ЦСКА сыграли намного лучше, начали двигаться в правильно направлении, больше играли с шайбой и сыграли неплохо, но по буллитам уступили. Матч с «Салаватом» показал, что мы можем играть лучше. На этот раз делали то, что должны. В следующих играх надо добавлять и отталкиваться от таких встреч, как сегодня.

Быстрая шайба Ткачева не повлияла на игру, мы просто были готовы начать хорошо, хотели просто весь матч в полную играть. Где-то удаления сбивали ритм. Над большинством СКА надо еще отрабатывать.

— В вас Дацюк вселился в эпизоде с вашим голом?

— Он как раз ведь впервые вышел — и отдал мне частичку энергии. (Игорь Еронко)

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