Сергей Мозякин посетил хоккейную академию «Авангарда»

Хоккейную Академию «Авангард» посетили олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин и председатель Совета Федерации хоккея Удмуртской Республики Евгений Лойферман, выступавший в «Авангарде» с 1992 по 1995 годы.

Директор Академии Евгений Хацей показал почетным гостям ледовые арены, спортивные залы, реабилитационный центр и учебные классы.

«У меня были задачи понять, откуда начинается детский хоккей, как это должно выглядеть, как должна быть построена система. И объемы того, как это реализуется здесь, удивляют! Да, понятно, что спортивная составляющая здесь масштабна, но при всем этом есть много всего другого. Идея восстановительной зоны, то, что старшие возраста учатся в Академии — это впечатляет. Здесь стремятся сделать все так, чтобы ничего не мешало детям развиваться: строят за них распорядок дня, предоставляют все необходимое, чтобы их голова была занята только саморазвитием, и никаких других проблем не было», — приводит слова Мозякина пресс-служба «Авангарда».