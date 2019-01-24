Сергей Мозякин: "Мы с Билялетдиновым никогда не ссорились и не ругались"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин заявил, что у него нет и не было конфликтов с Зинэтулой Билялетдиновым.

- Как оцените буллит в исполнении Зинэтулы Билялетдинова?

- Без комментариев. По идее, нам нужно было забить – к сожалению, не получилось.

- Не шутили по поводу того, что ему удалось доехать до ворот?

- Мы никогда с ним не ссорились и не ругались. Ту фразу Зинэтула Хайдярович сказал журналистам, а не мне. Мы с ним всегда были в нормальных отношениях и по-прежнему общаемся.

- И даже год назад, когда попали в заявку на Олимпиаду и выиграли золото, не было мысли доказать, что вас зря не взяли в Сочи?

- Для меня в этом не было ничего нового. Билялетдинов – не единственный тренер, который не брал меня на Олимпиаду. И не надо на этом зацикливаться.