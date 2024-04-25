Мозякин поблагодарил «Локомотив» за финал Кубка Гагарина

Тренер «Металлурга» Сергей Мозякин поблагодарил «Локомотив» за финальную серию Кубка Гагарина.

«Традиционно благодарности сопернику за потрясающий финал!» — написал Мозякин в своем Telegram-канале.

«Металлург» 24 апреля одержал четвертую подряд победу в серии с «Локомотивом» и стал победителем Кубка Гагарина. Магнитогорцы завоевали трофей в третий раз в истории, ранее «Металлург» побеждал в 2014 и 2016 годах.