Сергей Кривокрасов вошел в тренерский штаб «Сибири»

Тренерский штаб «Сибири» пополнил Сергей Кривокрасов, который является воспитанником ангарского хоккея. Контракт с 48-летним специалистом подписан по системе «1+1», сообщает сайт клуба.

Ранее Кривокрасов работал в ангарском «Ермаке» в качестве помощника тренера, главного тренера и генерального менеджера. Прошлый сезон он провел в финском «Юкурите» в должности ассистента главного тренера.

Профессиональную карьеру начинал в московском ЦСКА, спустя два сезона уехал в НХЛ в «Чикаго». Помимо «Блэкхокс», в НХЛ выступал за «Нэшвилл», «Миннесоту», «Калгари» и «Анахайм». Всего в НХЛ провел 471 матч, набрав 197 (88+109) очков.

В России выступал за «Амур», «Северсталь», «Динамо» (Москва), «Металлург» (Новокузнецк), «Авангард», с которым стал чемпионом страны в сезоне-2003/2004. Чемпион мира среди молодежи 1992 года.