Сергей Козлов: «Моя идея — чтобы 7 сентября вообще никогда не играли»

Известный в прошлом судья, а сейчас директор департамента проведения соревнований КХЛ Сергей Козлов, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему считает, что 7 сентября в Континентальной хоккейной лиге не должны проводиться матчи.

— Моя идея — чтобы 7 сентября вообще никогда не играли. Сделать эту дату днем памяти не только ярославской команды, а всех ушедших людей, которые посвятили свою жизнь хоккею в разных уголках России.

— Расстроились, когда возобновили матчи 7 сентября?

— Для меня это настоящий удар был. Тогда говорили — не хватает дней в календаре, нельзя терять. Но сейчас-то образовался месяц пустоты! Хочу через вас и «СЭ» идею продвинуть.