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Сегодня, 00:25

Сергей Козлов: «Моя идея — чтобы 7 сентября вообще никогда не играли»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Известный в прошлом судья, а сейчас директор департамента проведения соревнований КХЛ Сергей Козлов, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему считает, что 7 сентября в Континентальной хоккейной лиге не должны проводиться матчи.

— Моя идея — чтобы 7 сентября вообще никогда не играли. Сделать эту дату днем памяти не только ярославской команды, а всех ушедших людей, которые посвятили свою жизнь хоккею в разных уголках России.

— Расстроились, когда возобновили матчи 7 сентября?

— Для меня это настоящий удар был. Тогда говорили — не хватает дней в календаре, нельзя терять. Но сейчас-то образовался месяц пустоты! Хочу через вас и «СЭ» идею продвинуть.

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Хоккей
КХЛ
Сергей Козлов
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