Сергей Козлов назначен ВРИО вице-президента КХЛ по хоккейным операциям, Виктор Кобылянский покинул свой пост

Директор Департамента проведения соревнований КХЛ Сергей Козлов назначен временно исполняющим обязанности вице-президента по хоккейным операциям. Занимавший эту должность Григорий Кобылянский покинул ее и больше не будет работать в лиге.

Козлов занимал должность начальника/директора Департамента проведения соревнований с первого дня создания лиги. До этого он работал во всех российских лигах-предшественницах КХЛ: ПХЛ (Профессиональной хоккейной лиге), РХЛ (Российской хоккейной лиге и МХЛ (Межнациональной хоккейной лиге), а также обслуживал матчи в качестве линейного арбитра.

?С 2008 по 2013 годы вице-президентом по хоккейным операциям работал Владимир Шалаев, затем его сменил Дмитрий Курбатов. В 2015 году, когда на посту президента КХЛ Дмитрий Чернышенко сменил Александра Медведева, эту должность занял Виктор Кобылянский.