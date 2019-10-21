Сергей Коньков: «У «Трактора» хватит мастерства, чтобы переломить ситуацию»

Нападающий «Трактора» Сергей Коньков прокомментировал неудачные результаты команды. Челябинцы занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

— Я думаю, что здесь больше эмоций, — цитируют Конькова «Известия». — Потому что команда показывает очень много хороших моментов в игре. Но не может их реализовать. Есть некоторая психологическая зажатость. Надо раскрепоститься, забить несколько голов и поймать тот позитивный заряд, который необходим, чтобы регулярно добиваться побед. Тогда будет совсем другое настроение.

Я думаю, у нас достаточно хорошая команда, нет равнодушных игроков. И мастерства хватит, чтобы переломить эту ситуацию. Главное, не впадать в отчаяние и продолжать выполнять тот объем работы, который мы делали. Если продолжить максимально выкладываться на тренировках и в играх, то результат придет, и мы выберемся из того положения, в котором оказались сейчас.

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