Коньков — о невключении СКА в рабочую группу по воссозданию драфта: «Не думаю, что к клубу есть какое-то особенное отношение»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал невключение представителей СКА в рабочую группу по воссозданию ярмарки юниоров в КХЛ.
«Представителей СКА нет в рабочей группе по разработке ярмарки юниоров? Честно говоря, мне сложно сказать, почему их там нет. Вообще, надо понимать, как в лиге происходят совещания по данному вопросу, по сколько представителей там от каждого клуба, кто входит в эту группу, каков регламент ее работы. В общем, вопросов достаточно много. Но, честно говоря, я не думаю, что к организации СКА существует какое-то особенное отношение», — сказал Коньков «РБ Спорт».
СКА 7 ноября проиграл четвертую встречу подряд. Питерцы (32 очка после 25 игр) опустились на третью позицию в турнирной таблице Западной конференции.
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|25
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|22
|10
|12
|22
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|25
|8
|17
|22
|9
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|21
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|12
|21
|10
|Авангард
|22
|8
|14
|18
|11
|Барыс
|23
|6
|17
|14
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|24
|5
|19
|13
|8.11
|19:30
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Куньлунь РС – Северсталь
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|8.11
|19:30
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Динамо М – Лада
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