Коньков: «У «Торпедо» идет просадка в эмоциональной составляющей»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мыслями о причине текущих неудач «Торпедо».

«Что-то у «Торпедо» с атакой. Реализация моментов недостаточна. Возможно, команде не хватает терпения для игры в обороне и для того, чтобы выжимать максимум из моментов в атаке. Мобильность есть. Мне кажется, что у «Торпедо» идет просадка в эмоциональной составляющей», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Нижегородцы проиграли пять из последних семи матчей и идут восьмыми в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. На счету команды 44 очка в 41 игре.