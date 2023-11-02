Коньков: «СКА должен решить много вопросов, думаю, он обыграет «Авангард»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ СКА — «Авангард».
«У обеих команд есть свои задачи. СКА находится в таблице ниже, чем «Авангард». Армейцы должны решить еще много вопросов. Каждой из команд нужны очки для того, чтобы подниматься в таблице и догонять лидеров «Востока».
Главное — показывать качественную игру. Сегодня будет интересный матч, каждая из команд настроена только на победу. Мне трудно предсказать исход, потому что у этих соперников нет компромиссов. Интересно, что все игры петербуржцев в этом сезоне закончились в пределах 60 минут. Ставлю на их победу в дополнительное время», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.
Матч СКА — «Авангард» состоится сегодня, 2 ноября и начнется в 19.30 (мск).
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|11
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|26
|7
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|24
|12
|12
|25
|8
|Динамо Мн
|22
|11
|11
|25
|9
|СКА
|23
|12
|11
|24
|10
|Куньлунь РС
|28
|8
|20
|19
|11
|Витязь
|25
|7
|18
|17
|2.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|3 : 1
|2.11
|17:00
|
Автомобилист – Барыс
|2 : 3 Б
|2.11
|18:00
|
Лада – Северсталь
|1 : 4
|2.11
|19:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|2.11
|19:30
|
СКА – Авангард
|- : -
|2.11
|19:30
|
Куньлунь РС – Торпедо
|- : -
|2.11
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|2.11
|19:30
|
Сочи – Амур
|- : -
|2.11
|19:30
|
Локомотив – Динамо Мн
|- : -