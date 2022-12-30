Коньков: «Матч ЦСКА — «Локомотив» это проверка сил перед плей-офф»
Обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал, как, по его мнению, может сложиться ход матча регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом».
Встреча этих команд пройдет сегодня, 30 декабря, в Москве и начнется в 19.30 мск.
«Считаю, что это матч уровня плей-офф. Для Игоря Никитина это будет принципиальная игра. Он достаточно долго и успешно работал в ЦСКА, поэтому у него есть желание обыграть соперника. ЦСКА — действующий обладатель Кубка Гагарина, в этом году он планирует идти за трофеем. Две этих команды и СКА приложат все усилия для того, чтобы побороться за Кубок Гагарина.
Сегодняшний матч — очередное дерби за высокую позицию в таблице и проверка сил перед плей-офф. В игре будут важны игра спецбригад и мелкие детали. Не думаю, что разница в счете будет большой. «Локомотив» в целом по сезону играет очень дисциплинированно и надежно. ЦСКА — очень духовитая команда с огромным победным опытом», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».
ЦСКА занимает третье место на «Западе» (59 очков), «Локомотив» — на второй строчке (64 очка).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|45
|35
|10
|73
|2
|Локомотив
|45
|29
|16
|64
|3
|ЦСКА
|43
|27
|16
|59
|4
|Торпедо
|44
|28
|16
|59
|5
|Динамо М
|44
|25
|19
|57
|6
|Спартак
|45
|20
|25
|47
|7
|Витязь
|44
|19
|25
|46
|8
|Северсталь
|44
|17
|27
|44
|9
|Динамо Мн
|45
|17
|28
|42
|10
|Куньлунь
|46
|16
|30
|36
|11
|Сочи
|43
|5
|38
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|45
|28
|17
|62
|2
|Металлург
|44
|27
|17
|60
|3
|Сибирь
|47
|27
|20
|57
|4
|Авангард
|44
|26
|18
|56
|5
|Адмирал
|46
|25
|21
|55
|6
|Сал. Юлаев
|44
|23
|21
|54
|7
|Ак Барс
|44
|21
|23
|49
|8
|Барыс
|45
|20
|25
|43
|9
|Амур
|44
|18
|26
|42
|10
|Трактор
|45
|18
|27
|42
|11
|Нефтехимик
|44
|19
|25
|41
|30.12
|12:30
|
Адмирал – Амур
|3 : 5
|30.12
|15:30
|
Сибирь – Автомобилист
|1 : 0 Б
|30.12
|16:30
|
Авангард – Сал. Юлаев
|- : -
|30.12
|17:00
|
Трактор – Металлург
|- : -
|30.12
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|30.12
|19:00
|
Витязь – СКА
|- : -
|30.12
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|30.12
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|30.12
|19:30
|
Сочи – Динамо М
|- : -
|30.12
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -