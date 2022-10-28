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Сергей Коньков: «Решение Знарка отправить Радулова в запас на матч с «Нефтехимиком» было взвешенным»

Сергей Коньков прокомментировал отправку Радулова в запас на матч с «Нефтехимиком»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Обладатель Кубка Гагарина-2013 Сергей Коньков прокомментировал отправку нападающего «Ак Барса» Александра Радулова в запас на матч с «Нефтехимиком».

28 октября, главный тренер казанского клуба Олег Знарок заявил, что Радулов, скорее всего, пропустит матч КХЛ против нижнекамской команды.

«Такие решения с такими игроками на ровном месте не делаются. Думаю, что поступок Знарка был взвешенным. Для чего он был предпринят? Для того, чтобы улучшить общую обстановку в команде. Все делается для того, чтобы улучшить результат. Для этого предпринимаются воспитательные меры. Возможно, в команде были нарушения дисциплины, но для того, чтобы говорить об этом предметно, нужно находиться внутри коллектива. Я же могу лишь выдвинуть поверхностные рассуждения на этот счет», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

36-летний Радулов набрал 2 (0+2) очка в последних восьми матчах за «Ак Барс».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-postupok-znarka-by-l-vzveshenny-m-on-napravlen-na-uluchshenie-atmosfery-i-rezul-tata/
Александр Радулов
Сергей Коньков
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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