Сергей Коньков: «Будем ждать дальше победной поступи от «Адмирала»
Обладатель Кубка Гагарина-2013 Сергей Коньков оценил результаты «Адмирала» в текущем сезоне КХЛ.
«Я думаю, секрет успеха заключается, во-первых, в командной работе и дисциплине, во-вторых, в надежной и стабильной игре вратарей, которая всегда дает повод команде играть выше ожиданий, находиться выше в турнирной таблице, чем более именитые клубы, — цитирует Metaratings Конькова. — В начале сезона вообще никто не мог сказать, насколько ярко смогут проявить себя лидеры команды, иностранцы. Конечно, с начала сезона чешский защитник Либор Шулак о себе заявил, он является лидером бомбардирской гонки среди защитников лиги. Опять же сейчас кого-то выделять, тяжело. Все равно команда строится, кто-то мог влиться раньше, кто-то позже. Но видно, как ребята проявляют себя, команда играет и слава богу. Будем ждать дальше этой победной поступи от «Адмирала» и желаем им удачи».
«Адмирал» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 34 очками в 28 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|28
|25
|3
|51
|2
|Локомотив
|27
|18
|9
|39
|3
|ЦСКА
|26
|17
|9
|39
|4
|Динамо М
|28
|16
|12
|36
|5
|Торпедо
|27
|16
|11
|33
|6
|Витязь
|28
|13
|15
|32
|7
|Динамо Мн
|27
|12
|15
|28
|8
|Спартак
|28
|11
|17
|27
|9
|Северсталь
|28
|10
|18
|27
|10
|Куньлунь
|29
|10
|19
|23
|11
|Сочи
|25
|3
|22
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|27
|17
|10
|39
|2
|Металлург
|27
|17
|10
|37
|3
|Автомобилист
|27
|17
|10
|36
|4
|Адмирал
|28
|15
|13
|34
|5
|Сибирь
|29
|15
|14
|33
|6
|Авангард
|27
|13
|14
|29
|7
|Ак Барс
|27
|12
|15
|29
|8
|Трактор
|28
|12
|16
|27
|9
|Барыс
|28
|12
|16
|25
|10
|Нефтехимик
|27
|11
|16
|23
|11
|Амур
|26
|9
|17
|22
|9.11
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|9.11
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|9.11
|19:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -