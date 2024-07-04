Коньков: «Если Просветов вернется в Россию за игровой практикой, для него это будет хороший вариант»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил перспективы возвращения вратаря Ивана Просветова в Россию.

«По каким-то причинам у Просветова не получилось проявить себя в НХЛ. Но для нашей лиги это вполне перспективный вратарь. Команда ЦСКА идет на омоложение, она рассматривает все варианты. Время покажет. На одном вратаре трудно выигрывать. Должна быть система, которая ему помогает. Если Просветов вернется за игровой практикой, для него это будет хороший вариант. ЦСКА — сильная и стабильная команда, один из лидеров нашего чемпионата», — цитирует «РБ Спорт» Конькова.

В сезоне-2023/24 Просветов выступал за «Колорадо». На его счету 11 матчей при проценте отраженных бросков — 89,5.