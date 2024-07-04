Коньков: «Барыс» для Жафярова, думаю, будет хорошим вариантом»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал переход нападающего Дамира Жафярова в «Барыс».

«Дамир Жафяров – игрок хорошего уровня. Для него сейчас важно обрести игровую практику и перезагрузить свою карьеру. Он должен обрести уверенность. «Барыс» для Дамира, думаю, будет хорошим вариантом», – цитирует «РБ Спорт» Конькова.

В прошлом сезоне Жафяров играл за «Ак Барс» и «Авангард», набрав в 53 матчах 21 (5+16) очко.