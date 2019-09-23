Сергей Калинин: «Встречи со СКА не надоедают»

Нападающий ЦСКА Сергей Калинин поделился ожиданиями от встречи со СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Мы всегда рады сыграть против СКА — такие противостояния интересны и болельщикам, и командам, — цитируют «Известия» Калинина. — Такие встречи не надоедают, поэтому нас не смущает, что дважды играем в Питере за такой короткий срок. Главное, показать интересный хоккей, который порадует зрителей, и добиться победы. Поэтому готовимся выйти на лед во всеоружии.

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