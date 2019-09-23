КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Сергей Калинин: «Встречи со СКА не надоедают»

05:27
Теги:

Нападающий ЦСКА Сергей Калинин поделился ожиданиями от встречи со СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Мы всегда рады сыграть против СКА — такие противостояния интересны и болельщикам, и командам, — цитируют «Известия» Калинина. — Такие встречи не надоедают, поэтому нас не смущает, что дважды играем в Питере за такой короткий срок. Главное, показать интересный хоккей, который порадует зрителей, и добиться победы. Поэтому готовимся выйти на лед во всеоружии.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир