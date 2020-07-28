Сергей Калинин: «У «Трактора» собирается очень хорошая команда, можем побороться за высокие места»

Форвард «Трактора» Сергей Калинин поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

— Идет перестройка, в команде много новых ребят, — приводит слова Калинина официальный сайт «Трактора». — Задачи никто не уменьшает. У нас очень хорошая команда собирается, можем побороться за высокие места. Говорить о том, что мы выиграем или что-то подобное, это преждевременно. Сейчас идет ежедневная кропотливая работа.

Несколько игроков знал. Анвара Гатиятулина тоже знаю, удалось поработать в Питере. В команде приняли очень здорово. Классная организация, в клубе по максимуму постарались сделать так, чтобы мне было комфортно. Я доволен, как проходит тренировочный процесс.

На самом деле у меня нет проблем, что мы не где-то за границей, а в Челябинске. Здесь хорошие условия для проживания, живем в гостинице, где отличный интернет. Можно спокойно приехать после тяжелой тренировки, расслабиться и посмотреть фильм без всяких напрягов.

Сборы и должны быть тяжелыми. Если сборы не тяжелые, то они не будут вызывать доверие у игроков. Здесь уже все привыкли к этому. Анвар Гатиятулин пытается по максимуму и с головой подойти к этой подготовке. Они разговаривают каждый день, общаются с тренером по физической подготовке, постоянно в контакте с врачом. Я думаю, сейчас от нас зависит только выполнять все, что требуют.