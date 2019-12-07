Нападающий ЦСКА Сергей Калинин в интервью «Известиям» отметил, что проблем с мотивацией у команды нет. В ноябре у армейцев была серия из четырех поражений.

— По мнению некоторых экспертов и болельщиков, хоккеисты ЦСКА потеряли мотивацию из-за того, что два сезона подряд почти у всех выигрывали с запасом. Такое было?

— Может быть, но сейчас об этом говорить уже нет смысла. Случилось то, что случилось. Надо находить пути выхода из этой ситуации, стараться играть по заданию тренера и выполнять его установки, находя мотивацию для каждого матча. Думаю, сейчас проблем с мотивацией точно ни у кого в ЦСКА нет — всем надоело так часто проигрывать.

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