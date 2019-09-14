Сергей Калинин: «Посвящаю гол бабушке, ей исполнилось 70 лет»

Нападающий ЦСКА Сергей Калинин прокомментировал победу над СКА (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— В начале немного стеснялись, да и третья игра на выезде дает о себе знать, — цитирует официальный сайт клуба Калинина. — От минуты к минуте добавляли, играли по заданию, старались не давать сопернику шансов входить в нашу зону, бросать по воротам, создавали плотность в средней зоне. Думаю, нам это удалось. В принципе, игрой команды в атаке сегодня доволен, но всегда хочется играть больше в атаке. Но команда у СКА серьезная, хорошие защитники и нападающие, трудно привозить шайбу туда, ещё труднее проводить позиционные атаки. Но мы имели возможности забить и их реализовали.



Команда меняется, я здесь играл два года назад, с тех пор много изменилось в составе. Это их кухня, они сами разберутся. Конечно, приятно забить бывшей команде, там играет много друзей, приятелей, с кем играли в сборной. Всегда приятно играть с таким соперником. Хорошо сегодня забил, посвящаю гол бабушке, ей сегодня исполнилось 70 лет. Она смотрит матчи, думаю, ей будет очень приятно.

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