Сергей Калинин о серии с "Авангардом": "В Омске меня воспитали и заложили фундамент игрока"

Форвард ЦСКА и воспитанник омского хоккея после открытой тренировки поделился мнением о предстоящей серии с "Авангардом".

– Ирония судьбы – то, что вы играете с "Авангардом" в финале Кубка Гагарина?

– Я уже со СКА играл. Неважно, какая команда нам противостоит. Я уже играю здесь. Мне много дал клуб и Омск, много воспоминаний. Они останутся в моем сердце. Там меня воспитали и заложили фундамент игрока. Болельщики всегда поддерживали команду, что бы не происходило. Команда – не один игрок, и не важно кто где играл. Каждый будет стараться победить и выжать максимум из себя.

– За "Авангард" выступает ваш друг Никита Пивцакин. Забились с ним на итоги?

– Нет. Мы как друзья или родственники общаемся. Но в плей-офф на льду друзей нет.

– Финал 2013 года вы смотрели от борта. Какие воспоминания остались?

– Неприятные. Проиграли сами себе, хоть вели 3-1 в серии. Проиграли седьмую игру. То поражение останется следом на команде и городе.

– В команде есть ребята, которые несколько лет не могу взять кубок. Чувствуется их напряжение?

– Мы стараемся не разговаривать о том, что будет и было. Все помнят прошлые финалы. Каждый готовится к тому, что будет. Нужен один позитив.

– Чемпионство 2004 года "Авангарда" отложилось в памяти.

– Я был маленьким, но помню финал и радость, которая была в городе, парад был в Омске. Некоторые болельщики красят бороды или лица.

– В чем козыри ЦСКА?

– Вы и так их знаете. Нам нужно играть друг за друга и не делать лишнего. (Алена Гребенькова)